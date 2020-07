Calciomercato Milan, chance per Tonali: le ultime

Il Milan non molla ancora l’opzione Sandro Tonali per la prossima stagione. Il talento del Brescia è ancora nel mirino rossonero.

Per il Milan non sarebbe ancora sfumata del tutto la pista che porta a Sandro Tonali, talento assoluto del Brescia e vero crack di mercato nel 2020.

Il centrocampista è stato seguito per mesi dai rossoneri, anche se i rumors parlano di un’Inter sempre più vicina ad ingaggiare Tonali per la prossima stagione, su richiesta di Antonio Conte.

Le ultime news che arrivano dalla Spagna però sembrano riaprire uno spiraglio in favore del Milan. Una chance che i rossoneri potrebbero sfruttare per assicurarsi il cartellino di Tonali.

Il portale Todofichajes.com ha fatto sapere come Tonali ed il suo agente Beppe Bozzo avrebbero dato segnali positivi al Milan a livello contrattuale. I sondaggi dei rossoneri sono favorevoli, ma per affondare il colpo sarebbe necessario pareggiare l’offerta dell’Inter per il cartellino del bresciano.

I nerazzurri hanno messo sul piatto 35 milioni di euro. E c’è dunque chi giura che il Milan, qualora offrisse la stessa somma al Brescia, potrebbe sorpassare i cugini storici e assicurarsi Tonali per la prossima stagione.

Al momento però sembra difficile che i rossoneri possano spendere tale cifra per un centrocampista centrale. Il Milan di Pioli ha altre priorità e un budget per il momento non ancora sicuro né altissimo.

LEGGI ANCHE -> CALHANOGLU E L’INTERVISTA DI PELLEGATTI