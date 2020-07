Calciomercato Milan, concorrenza spietata per Upamecano

Tra i nomi in ballo per rinforzare la difesa del Milan c’è quello di Dayot Upamecano. Sul difensore francese di origini guineane ci sono anche Arsenal, PSG e Manchester United.

Dayot Upamecano è uno dei gioielli più preziosi del Lipsia. Il Milan lo monitora da tempo e lo considera un valido elemento da affiancare ad Alessio Romagnoli per rinforzare la difesa.

Come riferisce Bleacher Report, Il centrale francese piace a molti club europei, su tutti Arsenal, Manchester United e Paris Saint Germain, senza dimenticare Barcellona e Bayern Monaco che hanno preso informazioni nei mesi scorsi. Il Milan al momento non può competere con queste società, ma farà di tutto per convincere Upamecano della validità del progetto rossonero.

Nel frattempo il Lipsia non vuole mollarlo e gli ha proposto un rinnovo di contratto, visto che quello attuale è in scadenza nel 2021. Il francese potrebbe anche rinnovare per poi partire a prezzo maggiorato, accontentando tutti.

CALCIOMERCATO MILAN: SEMPRE VIVA LA PISTA TONALI