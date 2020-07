Donnarumma, altro rigore parato: i numeri super di Gigio

Il Milan ha in Gianluigi Donnarumma un portiere affidabile a 360°. Anche contro la Sampdoria rigore parato e statistiche che fanno veramente impressione.

Grande stagione 2019/2020 da parte di Gianluigi Donnarumma, che ha fatto vedere di essere un portiere di grande valore. Se qualcuno in precedenza aveva avuti dei dubbi, lui ha risposto in maniera eccellente.

In Sampdoria-Milan altra grande prestazione da parte di Gigio, che ha compiuto alcune parate importanti e ha anche respinto il rigore di Gonzalo Maroni. È il secondo penalty consecutivo che para, visto che pure nella precedente partita contro l’Atalanta si era opposto a Ruslan Malinovskyi dagli 11 metri.

Per Donnarumma si tratta del quarto rigore parato in questo campionato Serie A 2019/2020. Il quinto totale in stagione, considerando pure la deviazione sul penalty calciato da Cristiano Ronaldo in Coppa Italia contro la Juventus.

I numeri del 21enne portiere del Milan sono impressionanti: ha parato 12 dei 33 tiri subiti dagli 11 metri . Di fatto Donnarumma para un rigore su tre, una percentuale del 36.36%. Meglio di lui solamente Samir Handanovic, che ha molti più anni di carriera alle spalle e ne ha neutralizzati 39 su 109 con una percentuale del 35,7%.

Gigio si è assolutamente meritato il rinnovo di contratto. La prossima settimana la dirigenza rossonera dovrebbe incontrare l’agente Mino Raiola per trovare l’accordo definitivo. Trapela ottimismo sulla chiusura positiva dell’affare. Le parti vogliono proseguire insieme, non ci sono dubbi.

