Calciomercato Milan – Caccia al centrocampista: 4 nomi nel mirino

Un centrocampista per il Milan della prossima stagione. I rossoneri vogliono rinforzare il reparto mediano e stanno valutando quattro profili in particolare.

L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato del Milan in vista della prossima sessione, che partirà ad inizio settembre.

I rossoneri, tra le varie priorità per rinforzare la rosa, vogliono anche arricchire il centrocampo. Le partenze ormai certe di Biglia e Bonaventura (e quella possibile di Paquetà) indicano il bisogno di ingaggiare almeno un altro elemento in mediana.

Sarebbero quattro i profili seguiti dal Milan in queste settimane per tale esigenza. Tutti centrocampisti tecnici e dinamici, abili a giocare sia davanti alla difesa che in posizione più avanzata.

Calciomercato Milan, i 4 nomi per rinforzare la mediana

Il primo nome è tornato in auge nelle ultime ore. Florentino Luis, talento assoluto del Benfica, potrebbe diventare a breve un obiettivo concreto. Il Milan lo segue da mesi ma finalmente potrebbe andare all’assalto del classe ’99 portoghese. Il d.s. Ricky Massara è in costante contatto con i dirigenti lusitani, non è escluso ancora l’inserimento di Paquetà nell’eventuale trattativa.

Occhi puntati anche su Marc Roca. Il mediano dell’Espanyol è pronto a lasciare la Spagna, con il Milan che viene considerato tra i club maggiormente interessati. Un calciatore di qualità, classico prototipo iberico, abile nel palleggio e nella costruzione del gioco. La retrocessione del club catalano può agevolare la trattativa.

Sempre dalla Spagna giunge l’opzione Oscar Rodriguez. Altro nome già abbastanza noto alle cronache Milan, un centrocampista offensivo scuola Real Madrid che viene da una stagione eccellente in prestito al Leganès. Per lui 30 presenze e 9 reti, con una valutazione da 10 milioni di euro ampiamente alla portata dei rossoneri.

Infine resta in corsa anche il russo Aleksei Miranchuk. Il talentuoso trequartista della Lokomotiv Mosca (offerto anche al Parma) non dispiace ai rossoneri. La richiesta di 20 milioni spaventa il Milan, che sembra intenzionato ad affondare il colpo solo con l’inserimento di Diego Laxalt come contropartita tecnica.

LEGGI ANCHE -> JOLLY SAELEMAEKERS: PER LUI NUOVO RUOLO IN VISTA