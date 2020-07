Saelemaekers, un jolly per il Milan: con il Cagliari cambia ruolo

Elogi per il giovane esterno belga Alexis Saelemaekers. Il classe ’99 può essere utilizzato in moltissime porzioni di campo.

Quando è arrivato a gennaio dall’Anderlecht, in pochi conoscevano il valore e le caratteristiche tecniche di Alexis Saelemaekers.

Il talento belga classe ’99 si è però subito rivelato un’ottima risorsa. Un calciatore di gamba e generosità, pronto a ricoprire più ruoli sulla corsia destra. Un jolly in pratica, molto utile per il Milan di Pioli, soprattutto nel periodo post-quarantena per l’energia trasmessa in campo.

Non a caso il Milan ha deciso quasi subito di riscattarlo, con una spesa complessiva di circa 7 milioni di euro, assicurandosi anche in futuro un calciatore giovane e dinamico.

Domani in vista di Milan-Cagliari, secondo Tuttosport, Saelemakers potrebbe cambiare ruolo, a testimonianza della sua duttilità tattica. Potrebbe giocare da terzinodestro, posizione già occupata a gara in corsa contro Verona e Spal.

I dolori alla caviglia di Davide Calabria potrebbero spingere mister Pioli a puntare su Saelemaekers come laterale di difesa, lasciando il ruolo di esterno offensivo al rientrante Castillejo. I ben informati dicono che Calabria è comunque pronto a recuperare, ma la tentazione di provare il belga come difensore puro è alta.

