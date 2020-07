Gazzetta – Nuovo attaccante Milan: soluzione interna

Il Milan cerca un nuovo attaccante per la prossima stagione da inserire in rosa. Ma spunta l’ipotesi di una soluzione interna e giovane.

Il Milan 2020-2021 potrebbe aver bisogno di un altro centravanti. I rossoneri sono andati a caccia nelle scorse settimane di diversi profili internazionali per arricchire il reparto.

Si sono fatti nomi anche altisonanti, come quello di Luka Jovic in uscita dal Real Madrid. O quello più ‘vicino’ di Arkadiusz Milik, ormai con un piede fuori dalla rosa del Napoli.

Ma tali piste, almeno secondo gli aggiornamenti della Gazzetta dello Sport, al momento sembrano poco percorribili, soprattutto per questioni economiche e di concorrenza sul mercato.

Ecco allora spuntare una soluzione interna per arricchire l’attacco del Milan. Mister Pioli potrebbe promuovere in pianta stabile tra i grandi Lorenzo Colombo. L’attaccante classe 2002 è uno dei migliori talenti fuoriusciti dalla Primavera rossonera in tempi recenti.

Colombo, che ha esordito quest’anno in prima squadra durante Juventus-Milan di Coppa Italia, è un calciatore fisico e strutturato, con un ottimo senso del gol. E’ ancora giovanissimo e deve maturare, ma potrebbe essere l’idea low-cost per dare più soluzioni all’attacco di Pioli.

Inoltre, con l’ormai certa permanenza di Zlatan Ibrahimovic, il Milan non avrebbe bisogno immediatamente di acquistare una punta di primissimo livello. Meglio allora dare fiducia ad un giovane talento che, al fianco di Ibra, potrebbe in breve tempo maturare e diventare una risorsa.

