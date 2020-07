Calciomercato Milan, ritorno Deulofeu: Maldini ci pensa

Torna di moda in casa Milan un vecchio pallino, un calciatore che ha già indossato la maglia rossonera con discrete fortune in passato.

La retrocessione del Watford dalla Premier League inglese potrebbe diventare un ‘assist’ di calciomercato per il Milan.

Come scrive oggi Tuttosport tornerebbe di moda la pista che porta a Gerard Deulofeu. L’attaccante esterno spagnolo del Watford è un nome molto noto dalle parti di Milanello.

Deulofeu, talento scuola Barça, ha già indossato la maglia del Milan tra il gennaio ed il maggio 2017, con discrete fortune. Molti tifosi rossoneri infatti avrebbero apprezzato una sua permanenza anche nelle stagioni successive.

Il talento classe ’94 può dunque tornare a far parlare di sé in chiave Milan. I rossoneri infatti, in vista della prossima stagione, sembrano intenzionati a rinforzare l’attacco sia con una punta di ruolo, sia con un esterno offensivo che sappia giocare su entrambi i lati del campo.

Un’idea, quella relativa a Deulofeu, che stuzzica anche il d.t. Paolo Maldini. Lo spagnolo sarebbe una sorta di usato sicuro, perché conosce già l’ambiente Milan e potrebbe anche arrivare a condizioni non costose.

