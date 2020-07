Milan-Cagliari, designato l’arbitro Serra: i precedenti

Designato l’arbitro per l’ultima gara di campionato del Milan, quella di domani sera contro il Cagliari a San Siro.

L’AIA ha reso note questa mattina le designazioni arbitrali per la 38.a ed ultima giornata del campionato di Serie A 2019-2020.

Il match Milan-Cagliari, previsto per domani sera alle ore 20:45, sarà diretto da Marco Serra. Il fischietto piemontese sarà coadiuvato dai guardalinee Gori e Cangiano, mentre il IV uomo sarà Pairetto. In sala Var agiranno invece Manganiello e il suo assistente Galetto.

Prima assoluta con il Milan per il signor Serra, che non ha mai arbitrato i rossoneri in gare ufficiali. Solo un precedente invece con il Cagliari: nel dicembre 2018 diresse il match tra i sardi ed il Frosinone terminato sull’1-1.

