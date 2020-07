Tonali verso l’Inter: cifre e formula dell’operazione

Niente Milan, salvo sorprese Sandro Tonali andrà a rinforzare il centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. L’accordo con il Brescia è praticamente fatto.

Sembra che Sandro Tonali sia destinato a vestire la maglia dell’Inter nella prossima stagione. Negli ultimi giorni il club nerazzurro ha deciso di accelerare la trattativa con il Brescia per evitare brutte sorprese.

Secondo quanto rivelato dal Corriere di Brescia, l’accordo sarebbe molto vicino. La cifra totale del trasferimento del giocatore sarebbe di 35 milioni di euro tra prestito oneroso e obbligo di riscatto nel giugno 2021.

L’Inter ha già l’intesa con Beppe Bozzo, avvocato che cura gli interessi di Tonali: contratto quadriennale da 2,5 milioni netti annui a salire. Lunedì l’attuale centrocampista del Brescia potrebbe essere a Milano per firmare.

Il Milan aveva provato a inserirsi, ma il calciatore aveva dato da tempo la sua parola ai nerazzurri. Inoltre, Beppe Marotta negli ultimi giorni ha dato l’accelerata decisiva e le negoziazioni con Massimo Cellino volgono verso il termine.

Salvo sorprese, Tonali sarà un rinforzo per il centrocampo di Antonio Conte. Il Milan rivolgerà lo sguardo su altri obiettivi per migliorare la propria mediana in vista della prossima stagione.

