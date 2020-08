Sky – Il Milan vuole Aurier, prezzo e dettagli

Secondo Sky il Milan ha scelto il terzino destro per la prossima annata. Si tratta di Aurier del Tottenham, ecco il prezzo e i dettagli.

Secondo quanto riportato da Peppe Di Stefano a Sky Sport, il Milan avrebbe scelto il terzino destro del futuro. Si tratta di Serge Aurier, in forza al Tottenham. I rossoneri lo vogliono per rinforzare la corsia di destra, che sarà probabilmente priva di uno fra Davide Calabria e Andrea Conti. Come spiega il giornalista, il costo del cartellino è di circa 15 milioni di euro. Trattativa avviata, vedremo se si arriverà fino in fondo o meno.

