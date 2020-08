The Sun – Niente Newcastle, il fondo saudita guarda il Milan

In Inghilterra parlano di un interesse del fondo sovrano saudita per il Milan. Fallito l’affare per l’acquisizione del Newcastle, l’attenzione ora sarebbe rivolta ai rossoneri.

Sembrava tutto fatto, con tanto di primo scambio di documenti diversi mesi fa. E invece niente da fare: è saltato l’affare che avrebbe portato il Newcastle nelle mani del fondo sovrano saudita. Secondo alcune fonti, la trattativa sarebbe saltata a causa delle problematiche create dall’emergenza Covid-19.

Il fondo ci avrebbe ripensato. E adesso, secondo quanto scrive The Sun, starebbe pensando al Milan. Come sottolinea il tabloid, la società di via Aldo Rossi vive un periodo storico molto complicato. Elliott ha sempre parlato di progetto a lungo termine, ma la rinuncia a Rangnick potrebbe essere un segnale. Oggi si sono sparse nuove voci su Arnault, il magnate francese che da mesi ormai viene accostato al Milan. Adesso questa nuova indiscrezione.

Secondo The Sun, il fondo saudita potrebbe trasformare il Milan nel club più ricco del mondo. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

ARNAULT VUOLE CHIUDERE L’ACCORDO: PRONTO NUOVO CDA