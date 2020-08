Calciomercato Milan, Krunic raggiunge Giampaolo: contatti in corso

Rade Krunic potrebbe raggiungere Marco Giampaolo al Torino. Contatti avviati fra il club granata e l’agente del calciatore del Milan.

L’estate scorsa, un po’ a sorpresa, il Milan acquistò Rade Krunic dall’Empoli. Circa 8 milioni il costo del cartellino. L’obiettivo era quello di mettere a disposizione di Marco Giampaolo un calciatore che conoscesse le sue richieste tattiche: il centrocampista infatti fece bene in Toscana fin dal primo anno, allenato proprio dall’ex Milan.

Ora Giampaolo è in trattativa con il Torino: manca l’accordo sulla durata, ma l’affare dovrebbe andare in porto (secondo il giornalista Pietro Balzano Prota il contratto, probabilmente un biennale, è quasi pronto). E nel frattempo il club di Cairo ha avviato i contatti anche con il procuratore di Krunic, come rivelato da Alessandro Jacobone su Facebook. Pista calda e interesse confermato.

Krunic non è stato convocato per Milan–Cagliari per affaticamento muscolare, reale e confermato. Non è da escludere che il Diavolo non voglia rischiarlo in ottica cessione. Con il contratto in scadenza nel 2024, il club di via Aldo Rossi può fare la richiesta economica che considera idonea.

Ancora contatti nelle scorse ore tra #Milan e #Torino per Rade #Krunic. L’affaticamento di oggi è reale e confermato, ma leggerlo come scelta preventiva in ottica cessione, non sarebbe una colpa. Dicevamo pista calda giorni fa, ecco lo è ancor di più oggi. https://t.co/YpA5i372HE — Milanista Non Evoluto – Alessandro Jacobone (@NonEvoluto) August 1, 2020