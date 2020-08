Milan-Cagliari, formazioni ufficiali: c’è Castillejo, Leao con Ibra

Le formazioni ufficiali di Milan-Cagliari. Fra un’ora circa il fischio d’inizio del match a San Siro, è l’ultima partita di campionato. Ecco le scelte di Pioli e Zenga.

Il campionato del Milan è arrivato alla fine. Stefano Pioli sperava di arrivare a questo punto e giocarsi il quinto posto, ma questo non sarà possibile: la Roma, grazie alla vittoria col Torino in settimana, ha mantenuto i quattro punti di distacco ed è diventata artimeticamente irraggiungibile. In ogni caso i rossoneri vogliono chiudere al meglio questo splendido periodo.

Ante Rebic è squalificato, così Pioli dà spazio finalmente a Rafael Leao dal primo minuto. In difesa c’è Gabbia con Kjaer, a destra Calabria ha recuperato dal problema fisico e può sostituire Andrea Conti, operato in settimana. Bennacer e Kessie confermati mezzo; come detto, Leao a sinistra al posto di Rebic, poi Calhanoglu e Saelemaekers a completare il trittico di trequartisti dietro a Zlatan Ibrahimovic.

Formazioni ufficiali di Milan-Cagliari

Milan (4-4-2): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Castillejo, Kessie, Bennacer, Calhanoglu; Leao, Ibrahimovic.

Cagliari (3-4-1-2): in attesa di comunicazione