Sky – Milan, Dida nuovo preparatore dei portieri

Nelson Dida sarà il nuovo preparatore dei portieri del Milan. Sky Sport parla dell’ingresso del brasiliano nello staff di Stefano Pioli.

Nelson Dida lavorerà con Gianluigi Donnarumma. Come riportato da Peppe Di Stefano a Sky Calcio Live, il Milan avrebbe scelto il brasiliano come nuovo preparatore dei portieri per il prossimo anno. Il brasiliano, leggenda dei rossoneri, era stato scelto per questo stesso ruolo per la squadra Primavera, e invece farà subito il salto in prima squadra.

Quest’anno ha fatto il preparatore dei portieri della squadra Under-17, quindi ha già accumulato un po’ di esperienza. Dall’anno prossimo invece farà parte dello staff di Pioli e prenderà il posto di Turci, rimasto anche con l’attuale mister nonostante membro del gruppo di lavoro voluto da Marco Giampaolo.

MALDINI SUL RINNOVO DI IBRA: “VOGLIAMO TENERLO”