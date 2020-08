Milan Cagliari probabili formazioni

Le probabili formazioni di Milan-Cagliari. Rafael Leao sostituirà Rebic fuori per squalifica. Ibrahimovic ancora titolare

Il Milan torna in campo stasera contro il Cagliari, partita valida per la 38^ giornata di Serie A. L’obiettivo di Stefano Pioli, prima di questo match, era quello di conquistare la quinta posizione che avrebbe permesso ai rossoneri un accesso diretto all’Europa League.

Obiettivo impossibile: la Roma, con la vittoria contro il Torino, ha mantenuto i quattro punti di distanza e per questo la questione è ormai chiusa.

Nonostante ciò, l’allenatore rossonero può essere più che soddisfatto delle prestazioni dei suoi in questa ripresa di stagione.

Il match contro il Cagliari sarà l’ultimo di questa stagione e, sicuramente, il gruppo rossonero vorrà chiudere con una vittoria il campionato. Ecco dunque la scelta di Pioli di affidare ancora una volta le chiavi dell’attacco a Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Cagliari, le ultime dai campi

Il Milan è arrivato all’ultima giornata di campionato orfano di Andrea Conti. Il terzino rossonero ha subito un’operazione al ginocchio nella giornata di ieri a Roma a Villa Stuart agli ordini del dottor Mariani. Ancora fuori per infortunio i vari Mateo Musacchio e Alessio Romagnoli. Out per squalifica, invece, Ante Rebic.

Il Cagliari di Walter Zenga, nel match di San Siro contro il Milan, dovrà fare a meno di giocatori importanti: Oliva, Nainggolan, Luca Pellegrini e Cigarini. Questi out per infortuni. L’unico fuori per squalifica è l’ex Napoli Rog.

Milan-Cagliari, le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemakers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic.

CAGLIARI (3-5-2): Cragno; Walukiewicz, Pisacane, Lykogiannis; Faragò, Nandez, Ladinetti, Ionita, Mattiello; Gagliano, Simeone.

