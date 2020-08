Serie A, premi per piazzamento: quanto guadagna il Milan

I premi per i piazzamenti in campionato. Ecco quanto porterà a casa il Milan con il sesto posto conquistato quest’anno.

L’ultimo week-end di questo “anomalo” campionato di Serie A è alle porte. Il Milan scende in campo questa sera a San Siro per affrontare il Cagliari. Una partita che serve a poco: i rossoneri sono certi del sesto posto in campionato e anche i rossoblu non hanno altro da chiedere. Stefano Pioli però ci tiene a chiudere bene questo periodo di grande spolvero con una vittoria a San Siro.

Anche il resto dei verdetti è cosa nota: Scudetto alla Juventus, Lazio, Inter e Atalanta in Champions, Roma e Napoli in Europa League, Brescia e Spal in B. Resta soltanto il terzultimo posto da decidere: serviranno gli ultimi 90′ per decidere se sarà inferno o paradiso per Lecce e Genoa. Ma anche a Bergamo, dove si giocherà Atalanta-Inter, c’è qualcosa in palio: il secondo posto.

Arrivare dietro la Juventus porterebbe ad Atalanta o Inter più soldi, come rivelato dall’analisi della Gazzetta dello Sport. Che ha stilato anche la classifica in termini putamente economici: il guadagno a seconda della posizione in classifica. Stando ai numeri riportati dal noto quotidiano, il Milan, che chiuderà al sesto posto, porterà a casa 10,9 milioni. Soldi che valgono come premio per il piazzamento.

ARNAULT VUOLE CHIUDERE: PRONTO IL CDA