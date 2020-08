Addio a Sergio Tenente, il cordoglio del Milan

Lutto in casa rossonera. È scomparso Sergio Tenente, campione d’Italia con il Milan nel 1961/1962. La società rossonera ha pubblicato un messaggio di cordoglio.

Il Milan piange Sergio Tenente. La società rossonera ha pubblicato su Twitter un messaggio di cordoglio per la scomparsa dell’ex giocatore rossonero campione d’Italia nella stagione 1961/62. Il club si unisce al dolore della famiglia con un abbraccio. Sergio Tenente aveva 80 anni ed era stato un valido elemento del centrocampo del Milan di Nereo Rocco e Cesare Maldini ed era triestino come questi ultimi. Con il Milan giocò solo una stagione, per poi trasferirsi all’Alessandria.

È venuto a mancare Sergio Tenente, rossonero Campione d'Italia nel 1961/62. Ai suoi cari va l'abbraccio di tutto l'#ACMilan

Our deepest condolences go out to the family of Sergio Tenente, one-time Rossonero and part of the 1961/62 Scudetto squad, who passed at the age of 80 pic.twitter.com/gv3nsMTPFh

