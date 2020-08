Calciomercato Milan, rossoneri su Bustos: conferme dalla Spagna

Il Milan continua a monitorare Nahuel Bustos: dalla Spagna arrivano conferme. Il centravanti argentino è seguito anche da Siviglia e Real Sociedad.

Il Milan non si ferma alla conferma di Ibrahimovic. Il club rossonero sta valutando diversi profili per l’attacco del futuro e uno dei questi è Nahuel Bustos. Il centravanti argentino milita nel Talleres e sarebbe finito nel mirino rossonero.

Secondo quanto riferisce AS, Bustos è seguito anche da altri club europei, su tutti il Siviglia e la Real Sociedad. Il ventiduenne ha segnato nove reti in venti presenze in campionato e sarebbe valutato 10 milioni di euro. Un giocatore quindi dal prezzo accessibile e con tutte le qualità per potersi imporre da subito con la maglia rossonera.

La concorrenza per il giocatore non è delle più lievi, considerando che il Siviglia gioca la Champions League e potrebbe offrire palcoscenici più importanti. Il Milan però non molla e continua a seguire le sue prestazioni.

