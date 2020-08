Inter, si pensa all’addio di Conte | Marotta chiama Allegri

Clamorose voci in casa Inter: Conte potrebbe lasciare, per sostituirlo è già pronto Allegri. Marotta potrebbe ripetere la mossa fatta nel 2014 alla Juventus.

Antonio Conte potrebbe clamorosamente lasciare l’Inter. Come riportato da Sky Sport, le parti stanno seriamente riflettendo sul futuro: continuare il progetto o cambiare. Lo sfogo dell’allenatore dopo Atalanta-Inter non è andato giù alla dirigenza: l’ex Juventus ha lamentato assenza di protezione da parte del club e una gestione soft di alcune situazioni extra-campo, come ad esempio la questione dei calendari. Secondo il tecnico, l’Inter intesa come società non avrebbe dimostrato abbastanza voglia di vincere.

Ecco perché, spiega Sky Sport, mai come in questo momento le parti sembrano molto lontane. Le cose son due: o succede qualcosa di importante e si continuerà insieme, oppure la rottura diventerà definitiva e Giuseppe Marotta dovrà pensare al sostituto. E il primo nome per sostituire Conte in questo momento, come alla Juventus nell’estate del 2014, è Massimiliano Allegri. Il livornese ha lasciato la Juve un anno fa ed è rimasto senza squadra (ma con ancora un contratto in essere coi bianconeri). Ora si libererà e potrà legarsi a qualsiasi altro club. Dopo Milan e Juventus, Allegri proverà a vincere anche all’Inter?

