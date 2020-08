Milan-Cagliari, le reazioni social dei rossoneri | FOTO

Il Milan ha chiuso al sesto posto la sua stagione, chiudendo con un netto 3-0 inflitto al Cagliari. Serata da ultimo giorno di scuola, con diversi giocatori che hanno salutato sui social.

Milan-Cagliari (©Getty Images)

Il teatro dei messaggi dei giocatori rossoneri è stato Instagram. Uno di questi è stato postato da Lucas Paquetà, autore di una stagione sottotono: “Non è stato facile” – ammette il brasiliano.

Anche Samu Castillejo si è espresso con un messaggio di tutt’altro tono, dimostrandosi contento per la rete segnata contro il Cagliari e con la voglia già di ripartire con la prossima stagione.

Dello stesso avviso è anche il capitano Alessio Romagnoli, infortunato e assente nell’ultima gara, ma sempre vicino alla squadra, da vero leader.

Contro il Cagliari ha trovato spazio anche Daniel Maldini. Il giovane centrocampista rossonero ha postato una serie di scatti della gara, senza particolari commenti.

Visualizza questo post su Instagram @acmilan Un post condiviso da Daniel Maldini (@dani.malda) in data: 2 Ago 2020 alle ore 5:23 PDT

Molto carico, come sempre, è anche Theo Hernandez. Il terzino è stata la vera rivelazione di questa stagione e sarà uno degli elementi da cui ripartire per il futuro. Un futuro che non può che essere rossonero.

Il giovane Matteo Gabbia ha trovato spazio nelle ultime gare di questa stagione, complice l’infortunio di Alessio Romagnoli. Si è fatto trovare pronto e ha dimostrato grande personalità. Su Instagram si esprime con un glorioso “Forza Milan”.

Infine, anche Ismael Bennacer ha detto la sua. L’algerino: “Terminiamo la stagione con una buona prova”.

CALCIOMERCATO MILAN, CONFERME SU BUSTOS