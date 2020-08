Gazzetta – Le pagelle di Milan-Cagliari: Gabbia insuperabile, Leao da applausi

I voti e le pagelle come di consueto assegnate dalla Gazzetta dello Sport dopo l’ultima prestazione in campionato del Milan.

Il Milan chiude la sua stagione con un’altra bella vittoria, un 3-0 nitido con cui ha regolato un Cagliari certamente privo di motivazioni e di verve.

Altra prestazione corale molto positiva per la formazione di Stefano Pioli, che conferma la crescita collettiva e gli ottimi progressi di molti singoli, migliorati rispetto al girone d’andata.

Milan-Cagliari 3-0, le pagelle della Gazzetta

Come di consueto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato oggi voti e pagelle dei calciatori rossoneri scesi in campo ieri sera a San Siro.

Tutti promossi dopo una vittoria così netta. Il migliori risulta Samu Castillejo (voto 7), che torna al gol e fa vedere i pezzi migliori del suo repertorio. Ma si meritano gli encomi anche un insuperabile e sempre più maturo Matteo Gabbia e un Rafael Leao che per 38′ stupisce e mette in crisi la difesa sarda.

7 in pagella anche per un Calabria in ascesa e per mister Pioli, vero e proprio fautore della crescita milanista. Molti i 6,5 assegnati dalla ‘rosea’: da Donnarumma, decisivo nel finale, al solito Ibrahimovic che cuce il gioco. Passando per l’ormai consolidato duo mediano Kessie-Bennacer.

Meno brillante del solito invece Hakan Calhanoglu. Voto 6 per il turco, che si divora un gol fatto e non regala le perle viste nelle ultime settimane.

