Daily Mail, noto quotidiano britannico, ha associato il nome di Matthew Cash al Milan. Scopriamo insieme chi è il centrocampista centrale che ha stregato i rossoneri

La stagione dei rossoneri è finita da poco e i giornali già iniziano a infiammare le loro pagine di nomi che sembrano essere presenti sul taccuino della dirigenza del Milan. Nelle ultime ore, dall’Inghilterra sono giunte voci di un interessamento del Diavolo per Matthew Cash, centrocampista centrale in forza al Nottingham Forest.

Cash, il cui nome significa appunto contanti, è riuscito a catturare l’attenzione di vari top club europei dopo la bellissima stagione disputata coi suoi Reds nel campionato cadetto inglese. Il Milan, che ha voglia di rinforzare il centrocampo dopo il possibile addio di Krunic e quello quasi certo di Bonaventura, avrebbe messo gli occhi su di lui. Ma chi è Matthew Cash? Scopriamolo insieme.

Chi è Matthew Cash: biografia e carattristiche

Matty Cash, centrocampista classe 1997, è originario di Slough, una cittadina poco distante da Londra. Figlio di un ex calciatore che ha militato nelle serie dilettantistiche è cresciuto calcisticamente nei settori giovanili del Wycombe e del Nottingham Forest. Nel marzo 2016 viene ceduto in prestito al Dagenham & Redbridge, ed è con questa maglia che ha inizio la sua carriera professionistica.

Tornato al Forest, il 5 agosto prolunga fino al 2019 prima e fino al 2021 poi. In seguito alle sue ottime prestazioni in mezzo al campo è finito nel mirino di squadre importanti come Chelsea, Lipsia, Southampton, Burnley, West Ham e, secondo Daily Mail, anche del Milan.

