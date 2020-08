Calciomercato Milan – Contatti per Pessina: la situazione

Matteo Pessina è un’idea del Milan per rinforzare il centrocampo. C’è stato un incontro con il suo agente Giuseppe Riso. Molto dipenderà dall’Atalanta.

È stata una buonissima stagione quella di Matteo Pessina con la maglia dell’Hellas Verona. Le positive prestazioni in campo sono state accompagnate anche da 7 gol nelle 35 presenze totali.

Adesso il futuro del centrocampista 23enne andrà definito. Il club veneto vanta un diritto di riscatto per 4,5 milioni di euro, ma l’Atalanta può esercitare il contro-riscatto per 5 milioni. In tutto questo c’è anche il Milan, al quale spetta circa il 50% della rivendita del giocatore.

A proposito della squadra rossonera, oggi Giuseppe Riso ha incontrato la dirigenza a Casa Milan. Si tratta dell’agente di Pessina ed è probabile che si sia parlato del futuro del calciatore. Paolo Maldini apprezza il centrocampista cresciuto nel Monza e, stando a quanto riportato da calciomercato.com, si è discusso su come impostare eventualmente l’operazione.

Non c’è ancora una trattativa avviata, ma il Milan valuta Pessina come un’opportunità per il proprio centrocampo. Grazie alla clausola citata in precedenza, c’è la possibilità di acquistare il calciatore per circa la metà del prezzo che stabilità l’Atalanta, che lo farà rientrare a Bergamo.

Il club rossonero ha preso informazioni dall’agente Riso, che ha ricevuto sondaggi anche da Napoli e Valencia. Molto dipenderà dall’Atalanta, che potrebbe decidere di tenersi Pessina per la prossima stagione e poi valutare una cessione. Ogni scenario è possibile.

