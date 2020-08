Calciomercato Milan – Plizzari alla Reggina: le ultime news

Futuro alla Reggina per Alessandro Plizzari, portiere di proprietà del Milan. Salvo sorprese, l’intesa per l’affare verrà definita nei prossimi giorni.

Nella prossima stagione Alessandro Plizzari dovrebbe vestire la maglia della Reggina. Secondo quanto rivelato da Alfredo Pedullà, giornalista sportivo esperto di calciomercato, l’operazione si può chiudere a breve.

Il vertice tra il Milan e la dirigenza amaranto è stato positivo. C’è un accordo di massima che verrà perfezionato nei prossimi giorni, forse già nella giornata di domani. Ancora non sono emersi i dettagli inerenti la formula del trasferimento, ma è possibile che si tratti di un nuovo prestito.

Il Milan continua ad avere stima di Plizzari, ma non può dargli spazio anche perché ha già Gianluigi Donnarumma. Per il 20enne portiere di Crema è importante maturare esperienza per poter avere in futuro un’occasione in Serie A, in rossonero oppure altrove.

La Reggina ha deciso di puntare su di lui, reduce da una stagione in prestito al Livorno terminata con la retrocessione. Ha messo insieme 21 presenze ed è pronto per una nuova esperienza che dovrà aiutarlo a compiere un salto di qualità. La squadra calabrese è molto ambiziosa e potrebbe essere il posto giusto per crescere.

