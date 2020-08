Dalla Germania – Rashica, l’agente a Milano nei giorni scorsi

L’agente di Rashica è volato a Milano nei giorni scorsi e ha pubblicato una foto su Instagram. Il commento del calciatore non è passato inosservato.

Secondo quanto riportato dalla Bild, il futuro di Milot Rashica è ancora in dubbio. Non è da escludere una permanenza al Werder Brema, ma intanto il suo procuratore sta ascoltando tutte le offerte. Il Lipsia è la squadra favorita per acquistare l’esterno kosovaro, ma non c’è intenzione di versare la cifra di 25 milioni di euro richiesti dal Werder.

La notizia è che il suo agente è volato a Milano in questi giorni: ha pubblicato una foto su Instagram e ha ricevuto pure un commento dello stesso Rashica che lascia più di un dubbio in merito ad un suo possibile futuro in Italia.

👀 Milot Rashica’s agent is on his way to Milan… 🤔 Could it be… 🔴⚫ pic.twitter.com/jzZjognBPK — SempreMilan (@SempreMilanCom) August 3, 2020

