Milan, che sorpresa: Capello in sede

Fabio Capello è arrivato poco fa a Casa Milan. Semplice visita di cortesia o altro? L’ex allenatore era stato accostato al Diavolo come dirigente mesi fa.

Il campionato è finito, ora si può entrare nel vivo del Calciomercato. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno un duro compito: rinforzare la rosa di Stefano Pioli per puntare alla Champions. Priorità ai rinnovi, come più volte vi abbiamo raccontato: Zlatan Ibrahimovic è la situazione più urgente, poi Gianluigi Donnarumma. Anche Hakan Calhanoglu è in attesa di una chiamata, ma in questo caso non ci sono problemi rilevanti. Poi si lavorerà su acquisti e cessioni. Intanto a Casa Milan è già iniziata la girandola di incontri.

Milan news, Capello in sede

Un po’ a sorpresa, come scrivono i colleghi di Calciomercato.com, nella sede rossonera c’è anche Fabio Capello. L’ex allenatore, oggi opinionista di Sky Sport, è arrivato intorno alle 15.25 con la sua auto a Casa Milan. Incontrerà sicuramente Maldini: insieme hanno vissuto momenti molto importanti e ci sarà occasione per fare una chiacchierata. Ma sarà soltanto una visita di cortesia o c’è altro?

Capello nell’ultimo periodo ha speso sempre belle parole per il Milan, per Pioli e per il lavoro dei dirigenti. Diversi mesi fa si parlava di un suo possibile ingresso in società a capo dell’area tecnica; indiscrezione smentita dallo stesso Capello a Sky Calcio Club con Fabio Caressa. Adesso questo incontro, probabilmente si cortesia, ma non è detto. Si attendono aggiornamenti in merito nelle prossime ore.

Ore 17.15 – Dopo circa due ore di colloquio, Capello ha lasciato la sede di via Aldo Rossi. Un incontro lungo che potrebbe anche portare ad una futura collaborazione tra le parti.

