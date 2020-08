Milan, che mercato sarà? Massaro rassicura i tifosi

Daniele Massaro spiega che Paolo Maldini e Ivan Gazidis sono impegnati nel rafforzamento del Milan per puntare al ritorno in Champions League.

La stagione 2019/2020 è finita e il Milan può concentrarsi sulla prossima. C’è un calciomercato da impostare, decidendo chi tenere e chi cedere. Ovviamente bisognerà scegliere anche i rinforzi da prendere.

Daniele Massaro, ex attaccante rossonero e attuale brand ambassador del club, ai microfoni di Sky Sport si è così espresso: «Nelle ultime giornate la squadra ha messo in campo prestazioni incredibili. Il finale di stagione fa essere fiduciosi per l’anno prossimo. Maldini e Gazidis stanno lavorando per inserire dei giocatori che aumenteranno la qualità, perché il Milan dovrà tornare in Champions League».

Massaro rassicura i tifosi del Milan sul fatto che Paolo Maldini e Ivan Gazidis stiano lavorando per prendere rinforzi di buon livello. La squadra sarà migliorata per puntare alla qualificazione in Champions League. L’obiettivo non potrà più essere fallito, dunque servirà disporre di un organico attrezzato.

