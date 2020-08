Rinnovo Ibrahimovic, il Milan vuole chiudere: le ultime

Il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic con il Milan è vicinissimo e la dirigenza rossonera vuole calendarizzare presto l’incontro per il sì definitivo.

Zlatan Ibrahimovic e il Milan promessi sposi. Secondo quanto riporta Tuttosport, il rinnovo dello svedese è ormai a un passo. Lo svedese ha parlato con Maldini e Massara al termine di Milan-Cagliari e la volontà è quella di continuare a indossare la maglia rossonera.

Il Milan vuole chiudere presto la questione Ibrahimovic, per poi concentrarsi sul mercato e sul rinnovo di Donnarumma. Lo svedese partirà per le vacanze, ma ha fatto sapere che in qualsiasi momento tornerebbe a Milano per la firma sul contratto.

Zlatan è diventato l’elemento imprescindibile, l’uomo in grado di migliorare le prestazioni dei suoi compagni e persino dell’allenatore. Lo ha capito il Milan e lo ha capito Zlatan. Il diverbio con Gazidis è ormai acqua passata ed è stato, anzi, l’incipit che condurrà Ibrahimovic al rinnovo.

