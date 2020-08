Milan, Theo Hernandez decisivo: 9 punti grazie ai suoi gol

Le statistiche di Theo Hernandez in fase offensiva sono incredibili: grazie ai suoi gol i rossoneri hanno migliorato la classifica.

Il portale di numeri e statistiche del calcio Opta Sports ha pubblicato la lista dei calciatori di Serie A più determinanti, grazie ai gol segnati nell’ultimo campionato.

I criteri di valutazione sono i seguenti: un calciatore autore di un gol in un pareggio della propria squadra ha portato 1 punto al suo club. Se ha segnato una rete decisiva (per esempio in un successo 1-0) conta 3 punti. Se ha segnato invece una doppietta in un successo per 4-1 non conta, visto che la squadra avrebbe potuto teoricamente vincere comunque.

All’interno della lista dei giocatori più decisivi c’è anche un milanista: Theo Hernandez, ovvero un terzino sinistro alla prima esperienza nel calcio italiano.

La straordinaria stagione disputata da Theo può essere sintetizzata da questo dato. Il francese ha realizzato 6 reti in campionato che hanno automaticamente regalato al Milan ben 9 punti in più.

In particolare le reti segnate contro Genoa, Parma e Udinese hanno aiutato il Milan a scalare la classifica. Il terzino è risultato decisivo dunque per sbrogliare alcune gare insidiose e difficili.

I ‘re’ di questa speciale classifica sono i migliori bomber del torneo: Cristiano Ronaldo ha fatto guadagnare alla Juventus 24 punti, mentre Ciro Immobile 23 alla sua Lazio. Ma la presenza di Theo è significativa, confermando le sue enormi capacità in fase di spinta.

