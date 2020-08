Sportmediaset – Rinnovo Ibrahimovic vicino: l’offerta del Milan

L’accordo tra il Milan e Zlatan Ibrahimovic per il prolungamento del contratto non dovrebbe tardare ad arrivare. Le parti non sono distanti economicamente.

In questi giorni si decide il futuro di Zlatan Ibrahimovic, che dovrebbe essere ancora al Milan. Il club rossonero vuole fare di tutto per trattenerlo, dato che ne riconosce l’importanza all’interno della squadra.

Secondo quanto spiegato da Sportmediaset, l’accordo tra le parti può arrivare nelle prossime ore. Il giocatore vuole un ingaggio da top player: 6 milioni di euro netti per la stagione 2020/2021. Il fondo Elliott Management Corporation mette sul piatto un’offerta diversa, considerando anche l’età del centravanti svedese.

La proprietà del Milan propone una vuole una parte fissa vicina ai 4 milioni più ricchi bonus legati a obiettivi di squadra (piazzamento Champions e Scudetto) e numero di gol del giocatore. I premi consentirebbero a Ibrahimovic di superare i 6 milioni di stipendio pretesi.

L’intesa tra le parti non dovrebbe tardare ad arrivare. C’è la volontà reciproca di continuare insieme anche nella prossima stagione. Salvo sorprese, Zlatan sarà presente a Milanello per il raduno del 24 agosto.

