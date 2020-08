Calciomercato Milan – Su De Paul piomba la Juventus: il prezzo

La Juventus pensa seriamente a Rodrigo de Paul per rinforzarsi. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e possono essere inseriti dei giocatori nell’affare.

Molto probabilmente Rodrigo de Paul lascerà l’Udinese nella prossima sessione di mercato. È pronto per spiccare il volo e approdare in una squadra maggiormente ambiziosa.

Il suo ciclo a Udine si può considerare concluso ed è giusto che il talento argentino si misuri in una piazza più importante. Sulle sue tracce ci sono diverse società, sia della Serie A che straniere. Anche il Milan è interessato. I rapporti tra la dirigenza rossonera e il suo agente Agustin Jimenez sono buoni.

Ma bisogna fare attenzione alla Juventus, che secondo il Corriere di Torino sta seriamente valutando l’acquisto di de Paul. Le relazioni con l’Udinese sono storicamente ottime, ma il club friulano non intende concedere sconti. La richiesta per la cessione dell’ex Valencia è di circa 35 milioni di euro.

Un prezzo abbastanza elevato, però trattabile probabilmente e non va esclusa la possibilità di inserire contropartite tecniche nell’operazione. De Paul ha voglia di una nuova sfida e l’Udinese sa di non poterlo trattenere. Alla fine il trasferimento si concretizzerà, ma bisogna vedere se ci sarà qualche squadra disposta ad accontentare le richieste bianconere o se le trattative andranno per le lunghe.

