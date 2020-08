Calciomercato Milan, Giampaolo in città: rescissione vicina

Marco Giampaolo è pronto a legarsi al Torino. Il tecnico che ha fallito al Milan dovrà prima firmare la rescissione con il club rossonero

Marco Giampaolo è atteso a Milano per chiudere definitivamente il suo rapporto con il Milan. Il tecnico, esonerato dal club, è ancora legato ai rossoneri da un contratto fino al 30 giugno 2021.

L’ex Sampdoria – come riporta ‘Sky Sport’ – sarà domani nel capoluogo lombardo per firmare la rescissione.

Un passo obbligato prima di legarsi al Torino: i granata hanno deciso di puntare su Giampaolo, che sottoscriverà un accordo biennale con opzione per il terzo. Il Milan risparmierà quasi 4 milioni di euro.

