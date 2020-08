Gattuso: “Io a marcare Messi? Neanche al Milan…”

La battuta di Rino Gattuso, che sta preparando con il suo Napoli la sfida attesissima di Champions League contro il Barcellona.

Sabato il Napoli proverà l’impresa titanica, ovvero battere il Barcellona al Camp Nou e superare il turno di Champions League dopo l’1-1 dell’andata.

Gennaro Gattuso, allenatore dei partenopei, sa bene che il pericolo numero uno si chiama Lionel Messi. Il campionissimo argentino guiderà l’assalto del Barça al fortino azzurro.

In conferenza stampa Gattuso ha risposto con una battuta a chi lo indicava come l’uomo ideale per fermare Messi: “Io perfetto a marcarlo? Macché, non ce l’avrei fatta neanche quando giocavo al Milan, con 15kg di meno. Si può marcare solo nei sogni, o giocando alla playstation con mio figlio”.

Il solito umile e ironico Rino, al quale tanti milanisti fanno un grosso in bocca al lupo per la gara difficilissima dell’8 agosto.

