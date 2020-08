Gazzetta – Serie A 2019-2020, migliori giocatori: c’è Ibrahimovic

Oggi la Gazzetta dello Sport ha pubblicato il pagellone per i calciatori di Serie A 2019-2020. Presente tra i migliori anche Ibrahimovic.

Con il campionato di Serie A appena terminato, è tempo di bilanci e valutazioni finali. Oggi per l’appunto la Gazzetta dello Sport ha pubblicato il ‘pagellone‘ dei migliori calciatori del torneo.

Sono stati presi come riferimento i voti assegnati durante la stagione, ma anche i gol segnati e l’incidenza sull’andamento della propria squadra. Il migliore, in termini di voti individuali, risulta essere Paulo Dybala, con una media di 6,80. Sul podio anche il capocannoniere Ciro Immobile e ovviamente Cristiano Ronaldo.

Nella top-10 della Gazzetta c’è spazio anche per un milanista. Chi se non Zlatan Ibrahimovic, piazzatosi al settimo posto di questa classifica generale. Per lui voto finale intorno al 6,43 più ben undici reti segnati dal suo arrivo in Serie A.

Tracce di Milan anche tra i primi 30 calciatori della stagione. Al 18° posto il sorprendente Theo Hernandez, vera e propria arma letale dei rossoneri. 26° invece Ante Rebic, con i suoi undici centri in campionato, tutti realizzati nel 2020.

