Daily Mail – Milan su Aurier: il Tottenham spara alto

Il prezzo di Serge Aurier è più alto di quello trapelato nei giorni scorsi. Il Tottenham ha indicato la propria valutazione, starà al Milan decidere se provarci comunque.

Il Milan ha nel mirino l’acquisto di un nuovo terzino destro, non è un mistero. Uno tra Andrea Conti e Davide Calabria (più probabile) lascerà Milanello.

Tra i nomi che sembrano interessare al club rossonero c’è quello di Serge Aurier. Il 27enne ivoriano gioca nel Tottenham, dove è approdato nel 2017 dopo tre stagioni trascorse nel Paris Saint-Germain. In questa annata 2019/2020 ha collezionato 42 presenze con 2 gol e 8 assist.

Anche se è un titolare, il Tottenham è disposto a trattare la cessione del giocatore. Ma non per i 15 milioni di euro di cui si è parlato in questi giorni. Il Daily Mail riporta che gli Spurs vogliono incassare 23 milioni di sterline, lo stesso prezzo pagato al PSG per l’acquisto del laterale destro tre anni fa.

Il Milan punta a spendere meno, però i negoziati non si presentano facili. Il budget di mercato di José Mourinho è limitato e dipenderà molto dalle cessioni. Pertanto il club londinese è poco propenso a fare sconti. La società rossonera ci proverà, ma ha già pronte anche altre alternative per la fascia destra difensiva.

