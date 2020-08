Calciomercato Milan – Affare Aurier: si tratta sul prezzo

Vanno avanti i contatti tra il Milan e il Tottenham per Serge Aurier, terzino destro disponibile al trasferimento in Serie A. Serve superare alcuni ostacoli.

Il Milan sta valutando l’opportunità di acquistare Serge Aurier per rinforzare la fascia destra difensiva. Il club rossonero ha in lista più opzioni, ma il 27enne ivoriano sembra piacere particolarmente.

Ma la trattativa non si presenta facile. Secondo quanto rivelato in Inghilterra da Evening Standard, il Tottenham spara alto sul prezzo: ha chiesto ben 25 milioni di sterline. Il Milan non intende spendere tale cifra e punta a trattare per ottenere uno sconto su questa valutazione degli Spurs.

Il club rossonero ha già avuto contatti positivi con l’entourage di Aurier. Da considerare che l’affare non è semplice anche a livello di ingaggio. Infatti, l’ex PSG attualmente percepisce uno stipendio da circa 4 milioni netti all’anno. Sarà necessario trattare anche su questo aspetto fondamentale.

Il contratto del terzino destro ivoriano con il Tottenham scade a giugno 2022. José Mourinho non si oppone alla cessione, però ha già chiesto alla dirigenza di trovare un sostituto nel ruolo. Il Milan e gli Spurs dovranno trovare un punto di incontro sul prezzo (che secondo alcune fonti italiane è sui 20 milioni), altrimenti l’operazione non andrà in porto.

