Don Balon – Milan, una big spagnola interessata a Leao

Le buone prestazioni di Rafael Leao non hanno colpito positivamente solo il Milan. Anche nella Liga c’è una squadra che ha messo gli occhi sul portoghese.

L’ultima parte di stagione di Rafael Leao è stata decisamente positiva. Il rendimento dell’attaccante del Milan è cresciuto e fa ben sperare per il futuro.

Nelle 10 presenze post-lockdown in Serie A ha realizzato 4 gol. Erano stati solamente 2 nelle 21 partite precedenti di campionato in cui era sceso in campo. In generale l’ex di Sporting Lisbona e Lille ha convinto, mostrando maggiore maturità e incisività nell’arco dei match.

LEGGI ANCHE -> Calciomercato Milan, Deulofeu lancia segnali: la situazione

Calciomercato Milan, Real Madrid su Rafael Leao

Il Milan ha intenzione di puntare su Rafael Leao anche nella prossima stagione. E lo stesso giocatore finora ha mostrato la volontà di rimanere in maglia rossonera per crescere ulteriormente, magari sfruttando ancora la presenza di un compagno esperto come Zlatan Ibrahimovic.

Tuttavia, dalla Spagna è Don Balon a fornire un’indiscrezione di calciomercato che dà il Real Madrid interessato all’attaccante portoghese. Il club madrileno è alla ricerca di rinforzi in attacco e il profilo di Leao sembra essere preso in considerazione.

Al momento non c’è nessun tipo di trattativa. Come detto in precedenza, il Milan punta sull’ex Lille per il futuro e lo stesso calciatore finora non ha manifestato la volontà di andarsene. Solamente l’arrivo di un’offerta importante potrebbe imporre alcune riflessioni, ma per adesso dal Real Madrid non sono giunte proposte economiche.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Calciomercato Milan – Everton Soares in Europa: le cifre