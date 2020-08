Calciomercato Milan, Deulofeu lancia segnali: c’è scetticismo

Gerard Deulofeu vorrebbe tornare al Milan. Filtra scetticismo da parte della società circa il suo ritorno in rossonero.

Gerard Deulofeu ha lasciato il Milan nel 2017, dopo soli sei mesi di prestito dall’Everton. Ma è come se non se ne fosse mai andato. Il rossonero gli è restato dentro e anche se oggi indossa la maglia del Watford, si sente ancora profondamente milanista.

L’esperienza al Milan è stata oltremodo soddisfacente, tanto che l’ex Barcellona diventò in poco tempo uno dei cardini della squadra. Secondo Tuttosport, ora Deulofeu vorrebbe tornare e continua a lanciare segnali alla società. Il Milan però al momento ha altre priorità e lo spagnolo non sembra convincere del tutto. La dirigenza, in quel ruolo, vede maggiormente Federico Chiesa della Fiorentina, mentre sul fronte sinistro ci sono Ante Rebic e Rafael Leao che si muovono egregiamente. Il ritorno di Deulofeu sembra, al momento, poco probabile.

