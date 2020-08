Calciomercato Milan – Everton Soares in Europa: le cifre

Everton Sousa Soares verso il trasferimento in Europa, dove il Benfica sta trattando con il Gremio per l’acquisto. Anche al Milan piaceva il brasiliano.

Sembra finalmente giunta l’ora di vedere Everton Sousa Soares in Europa. In questi giorni il Benfica ha deciso di accelerare la trattativa per assicurarsi il talento brasiliano.

Il club portoghese ha offerto 22 milioni di euro più il 15% del ricavato dell’eventuale futura cessione. Secondo quanto rivelato da UOL Esporte, il Gremio de Porto Alegre chiede più soldi e al momento frena sul pagamento in quattro-cinque anni dell’importo.

La trattativa è in corso e, anche se non c’è ancora un’accordo, trapela abbastanza ottimismo sull’esito finale. Con una proposta sui 25 milioni si potrebbe arrivare all’intesa. Il Benfica è in vantaggio sull’Everton di Carlo Ancelotti, altra squadra molto interessata all’esterno offensivo brasiliano.

Il Gremio cerca di ottenere più soldi possibili anche perché non è l’unico soggetto a detenere diritti economici sul cartellino di Everton. Il club di Porto Alegre detiene il 50%, ma pare abbia raggiunto un accordo con gli altri detentori di percentuali per mantenere il 65% dell’incasso.

Il Benfica punta a chiudere l’affare nei prossimi giorni, così da sbaragliare la concorrenza del Benfica. Da ricordare che Cebolinha è stato accostato più volte anche al Milan e al Napoli nel recente passato. Ma nel suo futuro non sembra esserci la Serie A. Il Portogallo è la destinazione più probabile, con l’Inghilterra

