Theo Hernandez, dichiarazione d’amore da Zoe Cristofoli | FOTO

Non è più un segreto la relazione amorosa tra Theo Hernandez e Zoe Cristofoli. Da mesi il terzino del Milan e la influncer fanno coppia fissa.

Terminato il campionato con la maglia rossonera, l’ex giocatore del Real Madrid è rientrato in Spagna per una vacanza con amici. Invece la ragazza è rimasta in Italia e sta trascorrendo questi giorni in Sardegna, come testimonia il suo profilo ufficiale Instagram.

Proprio sul celebre social network Zoe Cristofoli ha pubblicato delle storie con delle parole di amore nei confronti di Theo Hernandez: «Sei la mia vita, puro amore. Il mio numero 1, il mio mondo, il mio tutto. Muoviti a tornare». Ha postato anche un video del bacio con il calciatore del Milan e un altro bel messaggio nei suoi confronti. Insomma, è amore tra loro…

