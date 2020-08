Calciomercato Milan, Thauvin in Italia: trattativa in corso

Niente Milan per Florian Thauvin. L’attaccante francese sarebbe finito nel mirino dell’Atalanta, che starebbe trattando il suo acquisto con il Marsiglia

Non c’è solo il Milan sulle tracce di Florian Thauvin. L’attaccante francese non ha ancora rinnovato il suo contratto, in scadenza fra meno di un anno, con il Marsiglia e le voci di un suo cambio di maglia si stanno facendo sempre più insistenti.

I rossoneri sono da tempo sul 27enne ma l’intenzione sarebbe quella di acquistarlo, a parametro zero, al termine della prossima stagione. C’è però chi potrebbe anticipare tutti e portare Thauvin in Italia: secondo il Corriere di Bergamo l’Atalanta starebbe trattando con forza l’attaccante. L’idea sarebbe quella di offrirgli un contratto di cinque anni.

LEGGI ANCHE: INSIDIA ATALANTA PER IL CENTROCAMPISTA