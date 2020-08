Tuttosport – Milan, colpo a destra: piace Chiesa, proposto Lingard

Due piste seguite dal Milan per rinforzare la fascia destra offensiva in vista della prossima stagione sportiva: una italiana ed una internazionale.

L’edizione odierna di Tuttosport torna a parlare degli obiettivi per rinforzare l’attacco del Milan. I rossoneri devono ancora blindare Zlatan Ibrahimovic prima di pianificare le altre mosse.

Pare comunque che il club voglia effettuare un colpo importante sulla corsia di destra. In arrivo non solo un terzino, ma anche un esterno offensivo che possa alternarsi a Samu Castillejo in quel ruolo.

L’obiettivo, o meglio il sogno dei rossoneri, resta Federico Chiesa. Il talento della Fiorentina è pronto a cambiare aria, ma non sarà semplice trovare l’accordo con il club di Commisso. Il possibile inserimento di Lucas Paquetà nella trattativa può rappresentare un’agevolazione per abbassare il prezzo di Chiesa.

Pare inoltre che al Milan sia stato proposto anche il cartellino di un esterno di livello internazionale. Si tratta dell’inglese Jesse Lingard, ala del Manchester United che fa parte della scuderia di Mino Raiola.

Un fantasista che può giocare su entrambe le fasce o anche in posizione più centrale. Il Milan starebbe valutando il profilo di Lingard, anche se non sarebbe disposto a investire cifre imponenti per un classe ’92.

