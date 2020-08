Krunic al Torino | Giampaolo spinge, il Milan tentenna

Le ultime news sulla cessione di Krunic. Il Milan non è convinto di cederlo ma Giampaolo insiste per averlo di nuovo con sé.

Il Milan riflette sul futuro di Rade Krunic. Secondo il Corriere dello Sport, Marco Giampaolo insiste per averlo con sé anche al Milan: entrambi hanno lavorato insieme un anno all’Empoli e per pochi mesi in rossonero. Poco fa Urbano Cairo ha ufficializzato l’arrivo dell’allenatore, quindi potrebbero avviarsi con più concretezza le manovre per acquistare il centrocampista. In via Aldo Rossi però non sono sicuri di darlo via.

Infatti, spiega il quotidiano romano, il Milan non è così convinto di darlo via. Krunic non ha giocato tanto, ma ha dimostrato sempre grande professionalità. E, soprattutto, può ricoprire più ruoli nel 4-2-3-1 di Stefano Pioli. Ecco perché la società potrebbe opporsi alla cessione, ma chiaramente tutto dipende dalle offerte che arriveranno. Se il Torino dovesse presentarsi con una cifra importante, allora Maldini e Massara potrebbero pensarci seriamente.

