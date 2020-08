Calciomercato Milan – Idea Mandzukic: le condizioni per acquistarlo

Pazza idea Mario Mandzukic per rinforzare l’attacco del Milan. Il croato attualmente è senza contratto dopo l’addio al club qatariota.

Il Milan valuta le mosse per rinforzare il proprio reparto d’attacco. La fine dell’ultima stagione ha visto i rossoneri migliorare ampiamente in fase offensiva, soprattutto con l’apporto di Zlatan Ibrahimovic.

Ma c’è qualcosa da aggiungere, visto che i rossoneri nel 2020/2021 dovranno puntare almeno al 4° posto in classifica e affronteranno l’Europa League a partire dai turni preliminari.

Si parla di un innesto obbligato in attacco, addirittura due qualora l’avventura di Ibrahimovic fosse al capolinea. Anche se il rinnovo dello svedese sembra ormai prossimo.

Secondo Tuttosport comunque il Milan non mollerebbe la pazza idea di ingaggiare Mario Mandzukic. L’esperto centravanti croato è attualmente senza contratto, dopo essersi svincolato dall’Al-Duhail.

I rossoneri sono tentati da Mandzukic, che però arriverebbe solo a determinate condizioni. In primis è quasi impossibile che il Milan punti sul croato avendo già Ibrahimovic in rosa. Solo in caso di clamorosa rottura con Ibra si potrebbe pensare all’acquisto dell’ex Juventus.

Inoltre Mandzukic in Qatar percepiva ben 8 milioni netti a stagione. Troppi per le casse del Milan, che sarebbe disposto ad offrirne al massimo la metà.

Infine tale operazione non convincerebbe la proprietà Elliott Management e l’a.d. Ivan Gazidis. Il Milan vuole puntare ed investire su calciatori giovani, ad eccezione di Ibrahimovic come vero e proprio leader. Altri colpi ultra-trentenni al momento sono da escludere.

