Calciomercato Milan – Quattro piste per rinforzare il centrocampo

Paolo Maldini e Ricky Massara seguono quattro profili per rinforzare la linea mediana del Milan in vista della prossima stagione.

Gli addii ormai sicuri di Giacomo Bonaventura e Lucas Biglia impongono al Milan di reperire sul mercato almeno un rinforzo per la linea mediana in vista della prossima stagione.

Uno o due colpi sono necessari, visto che anche calciatori come Krunic o Paquetà potrebbero fare le valigie in caso di offerte interessanti ed economicamente valide.

Secondo il Corriere dello Sport sarebbero quattro le piste seguite da Paolo Maldini e Ricky Massara per rinforzare il reparto di centrocampo a disposizione di Stefano Pioli.

Calciomercato Milan, tutti gli obiettivi per il centrocampo

Due piste italiane e due internazionali sul taccuino dei dirigenti del Milan. Dalla Serie A può arrivare (o meglio ritornare) Matteo Pessina. Il mediano del Verona, ma di proprietà Atalanta, è un obiettivo dichiarato del Milan che godrebbe anche di un forte sconto in caso di operazione in entrata. Ma va battuta l’ampia concorrenza per il classe ’97.

Continua a piacere anche il baby Samuele Ricci. Il talento dell’Empoli era stato già osservato da Ralf Rangnick, ma anche senza l’arrivo del manager tedesco il Milan vorrebbe fare sul serio per il toscano, considerato tra i migliori centrocampisti dell’ultima stagione in B.

Più costose e complicate le piste estere. In primis quella che porta a Florentino Luis del Benfica, un nome ormai noto alle cronache del calciomercato Milan. Il giovane mediano portoghese potrebbe arrivare anche in caso di scambio con Lucas Paquetà, ma al momento l’operazione è tutt’altro che concreta.

Infine l’idea nostalgica del ritorno di Tiemoué Bakayoko. Il centrale franco-senegalese rientrerebbe molto volentieri presso i cancelli di Milanello. Ma sono diversi gli ostacoli alla trattativa: il costo del cartellino, l’alto ingaggio di Bakayoko e le proposte in arrivo da Inghilterra e Francia per il gigante transalpino.

