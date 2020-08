Coppa Italia 2020/2021: la finale può tornare a San Siro

La finale della Coppa Italia 2020/2021 potrebbe essere disputata a San Siro. A rivelarlo è il Corriere dello Sport oggi.

La partita dovrebbe essere giocata mercoledì 19 maggio. Non dovrebbe andare in scena allo stadio Olimpico di Roma perché la UEFA vuole l’impianto capitolino libero dal 18 maggio, dato che poi dovrà ospitare la gara inaugurale dell’Europeo l’11 giugno (Italia-Turchia). Margini di trattativa per “consegnarlo” 48 ore dopo non sembrano essercene.

San Siro ha già ospitato la finale di Coppa Italia in passato. L’ultima volta è successo 13 anni fa, quando però erano ancora previste le doppie partite su andata e ritorno per aggiudicare il trofeo. Dall’edizione 2007/2008 si disputa una gara secca giocando allo stadio Olimpico di Roma.

Si attendono conferme ufficiali da parte della FIGC sull’utilizzo del Giuseppe Meazza di Milano per la finale della Coppa Italia 2020/2021.

