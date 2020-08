Colpo di scena, Rangnick in Italia: idea concreta

La Roma ha cambiato proprietà e il primo nome nei nuovi piani societari è quello di Ralf Rangnick. Il tedesco ha lasciato la Red Bull e potrebbe arrivare in Italia come direttore sportivo.

Sembrava a un passo dal Milan, potrebbe finire alla Roma. Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera, Ralf Rangnick sarebbe finito nel mirino della nuova proprietà giallorossa per il ruolo di direttore sportivo. Dopo la fine della trattativa con il club di Via Aldo Rossi per il ruolo di allenatore, l’ex Lipsia potrebbe comunque arrivare in Italia per firmare un importante contratto con la Roma.

In casa capitolina c’è aria di rivoluzione e si pensa di puntare su un nome affermato a livello internazionale che sappia ricostruire una squadra in grado di puntare subito ai primi posti in campionato. Dopo la partenza di Gianluca Petrachi, sarà Rangnick ad occuparsi del mercato della Roma.

