Calciomercato Milan, Bale è possibile: sorpresa dai Bookmakers

Il Milan sarebbe fra le possibili destinazioni per Gareth Bale, a dirlo sono i Bookmakers inglesi. I rossoneri fra le più quotate!

Nonostante la non rivoluzione Rangnick, il Milan comunque porterà avanti la linea verde, ma senza disprezzare acquisti di calciatori di esperienza. L’arrivo e la conferma di Ibrahimovic e Kjaer è stato un chiaro segnale da parte di Elliott: sì a over 30, e nel caso dello svedese anche se alti di stipendio. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno diversi obiettivi nel mirino, e non mancano anche calciatori di un certo livello. Si osservano soprattutto le occasioni che il Calciomercato offre, cioè quei calciatori in rotta con il proprio club e che possono liberarsi a buon prezzo.

Uno di questi è Gareth Bale, che con il Real Madrid vive da separato in casa. In questo mercato saluterà i Blancos, ma non è ancora chiara quale potrebbe essere la destinazione. Si parla di ritorno al Tottenham, oppure di Major League Soccer o Cina. E in effetti, secondo i Bookmakers, sono proprio queste le destinazioni più probabili. Ma, come riporta Give Me Sport, fra le quote più “basse” di SkyBet c’è anche il Milan.

Calciomercato Milan, rossoneri in corsa per Bale

Secondo le quote, la destinazione più probabile è qualsiasi club americano. Bale in effetti potrebbe decidere di ripartire da lì, magari proprio ai Los Angeles Galaxy dove ha militato anche Ibrahimovic prima del Diavolo. Subito dopo c’è il Tottenham: i londinesi lo hanno lanciato nel calcio che conta, per poi venderlo al Real Madrid per la clamorosa cifra di 100 milioni. Con quei soldi gli Spurs hanno costruito la squadra che è arrivata in finale di Champions, e adesso potrebbero pensare di riportarlo a casa.

Dopo il Tottenham c’è il Manchester United, un’altra squadra a cui è stato accostato spesso negli ultimi anni. Al quarto posto per quote più basse c’è il Paris Saint-Germain, sempre a caccia di top player per la propria super squadra. Potrebbe diventare un’opzione concreta qualora Neymar dovesse di nuovo flirtare con il Barcellona per un clamoroso ritorno. Infine, al quinto posto, con una quota di 33 a 1, c’è proprio il Milan.

C’è da dire che a questa stessa quota ci sono anche altre società. Ma parliamo di club di altissimo livello come Juventus, Bayern Monaco, Arsenal e le cinesi. Il Milan, stando ai Bookmakers, sarebbe comunque in questa particolare lista di palpabili. Give Me Sport spiega che i rossoneri potrebbero essere una buona occasione per Bale per ritrovare continuità e aiutare un top club a tornare grande.

Una sfida, insomma. Ma parliamo comunque di un’operazione al limite del possibile per costi e concorrenza. I buoni rapporti col Real potrebbero aiutare, ma resta difficilissimo. Molto più probabile che il gallese scelga la Cina, l’America o una inglese.

Qualsiasi club della MLS (7-1)

Tottenham (10-1)

Manchester United (25-1)

Paris Saint-Germain (25-1)

Milan (33-1)

