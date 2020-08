Futuro Bonaventura, super offerta del Benevento

Il Benevento è alla ricerca di un centrocampista d’esperienza che possa garantire il salto di qualità per questo club. Filippo Inzaghi vuole Giacomo Bonaventura

Il Benevento sta allestendo la rosa in vista della prossima stagione. La squadra di Filippo Inzaghi ha raggiunto la promozione in A ed è alla ricerca di giocatori di un certo calibro per effettuare un salto di qualità.

In tal senso, dopo i tanti nomi che sono circolati nell’ambiente giallorosso, ecco spuntare fuori il nome di Giacomo Bonaventura. Appena svincolatosi dal Milan, dopo sei anni rossoneri, il centrocampista è corteggiato da molti club.

Inzaghi lo ha già allenato ai tempi della sua esperienza da allenatore al Milan nella stagione 2014-2015 e lo vorrebbe in questa sua avventura in A. La pista è complicata e, come scrive il Mattino, l’arrivo del nativo di San Severino Marche non è scontato.

Bonaventura, wedding day per l’ex Milan

L’ex Milan, Jack Bonaventura, che dopo sei anni ha lasciato il mondo rossonero, si è sposato con la fidanzata storica Federica Ziliani nella sua città natale: San Severino Marche.

Ad unirli in matrimonio è stata la sindaca Rosa Piermattei. “E’ stata una grande emozione sentire pronunciare il sì da Giacomo e Federica, due bellissimi ragazzi che si contraddistinguono, nella loro semplicità, per un sentimento profondo e puro”.

Il primo cittadino poi prosegue affermando che la città di San Severino Marche è orgogliosa di Jack, il quale non ha mai dimenticato le sue origini. “La Città di San Severino Marche è orgogliosa di Giacomo che non si è mai dimenticato di essa nemmeno nei momenti più difficili. Siamo felici – chiosa la sindaca – che sia tornato qui anche in occasione di questo momento unico quanto straordinario della sua vita”.

