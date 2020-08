Milenkovic, l’Inter sorpassa il Milan: la situazione

Su Nikola Milenkovic si può scatenare un derby di calciomercato tra Milan e Inter. Nerazzurri ora favoriti, anche grazie ai rapporti ottimi con la Fiorentina.

A Stefano Pioli piacerebbe avere Nikola Milenkovic come rinforzo per la difesa. La dirigenza del Milan vorrebbe accontentarlo, ma non è facile.

Oggi La Gazzetta dello Sport spiega che la Fiorentina ritiene il giocatore incedibile, ma sa che potrebbe ritrovarsi a doverlo cedere considerando anche il contratto in scadenza a giugno 2022. La valutazione dalla quale parte il club viola è di circa 40 milioni di euro, altissima.

Il Milan vorrebbe ottenere uno sconto su questo prezzo e pensa anche a un’operazione basata su uno scambio, ma la trattativa è in stand-by. Questa situazione di stallo favorisce l’Inter, che negli ultimi giorni ha avviato contatti concreti per Milenkovic.

Uno tra Diego Godin e Milan Skriniar dovrebbe lasciare la squadra nerazzurra, Antonio Conte vuole un nuovo difensore centrale. Il serbo della Fiorentina è un profilo che piace. I rapporti con il club di Rocco Commisso sono buoni e potrebbe nascere una trattativa per l’ex Partizan Belgrado.

L’Inter è una seria concorrente per il Milan nella corsa a Milenkovic. Può mettere sul tavolo anche la partecipazione alla prossima Champions League per convincere il giocatore.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE -> Gazzetta – Milan, accordo con Bakayoko sull’ingaggio: le ultime